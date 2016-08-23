Москва, 23 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Самолет с участниками сборной России, возвращающимися из олимпийского Рио-де-Жанейро в Москву, поднялся в небо над Бразилией с шестичасовым опозданием, сообщает 23 августа «Р-Спорт».

ross-tur.ru Рейс сомолета

Пресс-служба «Аэрофлота» официально подтвердила вылет борта с российскими спортсменами на борту. Авиалайнер должен прибыть в «Шереметьево» около 20 часов. Задержка произошла из-за проблем с оформлением багажа и большого количества пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый рейс с членами сборной России вылетел в Москву с задержкой на четыре часа. Причиной опоздания стала значительная загруженность бразильской воздушной гавани.