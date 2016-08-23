Волгоград, 23 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Аграрии Волгоградской области в текущем году перевыполнят план по сбору зерновых. К этому есть все предпосылки. Как сообщили ИА REGNUM в комитете сельского хозяйства региона 23 августа, на сегодня обмолочено 82% площади полей, но уже собрано более чем в 1,5 раза больше зерновых, чем на эту же дату в прошлом году.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

Хлеборобы уже намолотили 4 млн тонн зерна нового урожая (в 2015 году к этому времени было собрано всего более 2,4 тонн зерна). Государственный план по сбору каравая выполнен: установленный соглашением с федеральным центром показатель (чуть более четырех миллионов тонн) достигнут.

По объемам собранного зерна безоговорочным лидером является Октябрьский район — свыше 310 тысячи тонн. Отличные результаты показали еще пять территорий — Еланский, Клетский, Котельниковский, Новоаннинский и Чернышковский районы. Здесь превышена планка в 200 тысяч тонн. Больше 100 тысяч тонн собрали аграрии 13 районов.

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Волгоградские аграрии обмолотили две трети площадей нового урожая

В аграрном ведомств отметили, что большая часть зерна нового урожая продовольственного класса — это пшеница, рожь, ячмень. Сегодня средняя урожайность составляет 25,7 ц/га. В прошлом году этот показатель составлял всего 17,6 ц/га.

Одновременно с уборочной кампанией идет подготовка к осеннему севу озимых культур. В хозяйствах готовятся семена, техника, приобретаются дизельное топливо и минеральные удобрения. В зависимости от погодных условий сев озимых начинается в начале сентября. Набирает обороты и уборка технических культур.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году собрать высокий урожай помешала почвенная засуха, которая привела к гибели посевов сельскохозяйственных культур. Режим ЧС вводился в 19 районах регионах.