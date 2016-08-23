Киев, 23 августа, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Власти Украины намерены поднять национальный сине-желтый флаг над Донецком, Луганском, Севастополем и Крымом. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко во время официальной церемонии поднятия Государственного флага.

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«Чрезвычайно важно сделать так, чтобы наш флаг вновь появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем», — сказал глава украинского государства.

При этом Порошенко добавил, что абсолютное большинство жителей Украины гордятся своими государственными символами.

«Прошло 25 лет, — сказал президент. — И как свидетельствуют опросы, более 90% украинских граждан гордятся или положительно относятся к нашему флагу, гербу и гимну».

Напомним, 23 августа на Украине отмечается День Государственного флага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав Российской Федерации после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины. Народное голосование в Крыму стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.