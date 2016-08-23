Чебоксары, 23 августа, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В Чувашии из 999 образовательных организаций готовы к новому учебному году 985, или 99,1%. Как сообщили ИА REGNUM в Минобразования республики, в настоящее время продолжается капитальный ремонт в семи школах и одном детском саду, идёт строительство новой школы и не проведена проверка пяти частных детсадов.

cap.ru Данные Минобразования о приёмке школ

Работа по приёмке школ к новому учебному году завершится 25 августа. В настоящее время из 468 школ готовы принять учеников 460, из 352 дошкольных образовательных организаций — 346. По данным министерства, в связи с замечаниями Роспотребнадзора и Госпожнадзора не готовы к новому учебному году по одной школе в Батыревском, Шемуршинском (капитальный ремонт) районах, Красноармейском, Шумерлинском (ремонт спортзала) районах, Шумерле (ремонт здания), Алатыре (ремонт кровли) и две школы в Чебоксарском районе (ремонт туалетов и ремонт крыши).

«Из общего количества школ не смогут 1 сентября принять детей только две — Бичурга-Баишевская школа в Шемуршинском районе и школа №2 в Шумерле в связи с проведением капитального ремонта. До его окончания учащиеся будут обучаться в близлежащих школах, их перевозка будет осуществляться на школьных автобусах», — говорят в Минобразования республики.

97,6% учащихся обеспечено горячим питанием, хуже всего ситуация в Алатыре (70%) и Шумерлинском районе (75%). На эти цели в 2016 году из местных бюджетов выделено более 35 млн рублей. Стоимость питания для школьников в сельской местности обойдётся в 16−25 рублей, в городах — 40−60 рублей. Власти полагают, что в городах вряд ли удастся сдержать цену на прежнем уровне — вероятнее всего, будет повышение.

В новом учебном году в Чувашии в первый класс, по предварительным данным, пойдут 14 729 человек (в 2015—2016 году — 14 104).

По данным Минобразования Чувашии, в настоящее время в системе образования функционируют 999 образовательных организаций, в том числе 352 детсада, 468 школ, 128 организаций дополнительного образования, три центра для детей-сирот, 29 организаций среднего профессионального образования и 19 вузов с филиалами.