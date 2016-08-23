Москва, 23 августа, 2016, 11:01 — ИА Регнум. В Москве сервисом голосовой оплаты парковки воспользовались более 4 тысяч раз. Как сообщил руководитель ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Александр Гривняк, спрос на новый способ оплаты парковки с помощью звонка с мобильного телефона будет только расти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

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«Люди только узнают о новой услуге, им нужно время, чтобы к ней привыкнуть. Поэтому говорить о каком-то стабильном спросе на голосовую оплату парковки пока рано: автомобилисты экспериментируют, некоторым нравится и они продолжают пользоваться, другие предпочитают уже проверенные сервисы. Кроме того, сейчас разгар отпусков, и многие автовладельцы находятся за городом», — приводит его слова официальный портал мэрии Москвы.

По словам Гривняка, решение о том, нужна ли вообще столичным водителям услуга голосового сервиса примут в конце 2016 года: пока система работает в полном объеме, но в рамках эксперимента.

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На жалобы автовладельцев, что голосовая оплата парковки занимает много времени и что не всегда система распознает голос с первого раза, Гривняк заявил, что все новые системы работают с неполадками, которые в процессе быстро устраняются. «Допустим, на 100 звонков может быть один сбой, когда система не распознаёт голос. Такое возможно, потому что любая система может первое время работать с небольшими неполадками, которые оперативно устраняются», — отметил глава АМПП.

Напомним, сервис голосовой оплаты парковки в Москве ввели 1 августа 2016 года. Оплатить парковку также можно через мобильное приложение «Парковки Москвы», СМС-сообщения, паркоматы, терминалы мобильной коммерции и личный кабинет.