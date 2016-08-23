Мосул, Ирак, 23 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум.

На фоне того, как боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теряют захваченные территории в Ираке, исламисты проявляют все большую жестокость на территориях, которые они по-прежнему контролируют, казня дезертиров, вербуя все более молодых бойцов и совершая иные акты насилия над местным населением, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

Такие сведения передают жители, спасающиеся бегством от боестолкновений между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иракскими вооруженными силами. Информация, получаемая от мирных жителей, столкнувшихся с правлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствует о состоянии группировки на фоне успехов операции официального Багдада по освобождению Мосула.

По словам Джаржиса Мухаммада Хаджаджа, который был одним из тысячи местных жителей, бежавших из города Карайя, казни через отрубание головы, а также внесудебные расправы стали обычным делом в рамках охоты боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за шпионами и дезертирами.

«Они стали проводить рейды по домам, арестовывая людей и обезглавливая их», — отметил он, добавив, что боевики все больше обеспокоены сообщениями о территориальных потерях.

Хаджадж также заявил, что ряды боевиков помолодели, поскольку террористы стали вербовать молодых и неопытных бойцов. В какой момент почти все боевики, занимающиеся охраной улиц, были подростками. Именно тогда он понял, что «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пришел конец».

Необходимость использовать молодых бойцов в малых населенных пунктах говорит о том, что группировке не хватает сил, поскольку проверенные в боях исламисты направлены в Мосул или соседнюю Сирию. Это может быть связано и с другими факторами, такими как сложность нахождения новых рекрутов и дезертирство, масштабы которого растут, как утверждают курды.

По словам другого местного жителя, боевики в возрасте от 13 до 14 лет патрулировали селение Авсайа. Он добавил, что террористы казнили семерых человек за попытку бежать из селения. Их тела были выставлены на всеобщее обозрение в качестве примера остальным.

Когда вооруженные силы начали операцию по освобождению Авсайи, в рядах боевиков произошла сумятица. Одна часть хотела бежать из города под прикрытием из живого щита, тогда как другая хотела остаться и бороться в городе.

Жители захваченных территорий отмечают, что сначала правление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспринималось положительно, поскольку боевики смогли наладить относительно нормальную социальную жизнь. Однако со временем условия проживания стали ухудшаться, а сами исламисты стали все активнее вводить свои правила, в том числе стали заглядывать в дома жителей, чтобы проверить, правильно ли одета женщина. Исламисты также стали вводить штрафы просто, чтобы «найти денег».

Многие жители Карайи рассказывают, что обеспокоенные возможными попытками покинуть город боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) строго допрашивали всех, кто направлялся на рынок на другой стороне реки.

В Мосуле из-за страха относительно информантов начались репрессии. В августе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило видеозапись, на которой была показана казнь шести молодых мужчин, которых закадровый голос обвинил в том, что они были «глазами Америки».

По данным США и вооруженных сил Ирака, операция по освобождению Мосула сможет начаться только через несколько недель, поскольку еще необходимо освободить прилегающие к городу территории. В свою очередь, войскам Багдада еще нужно преодолеть 70 км от базы ВВС Карайя до одноименного города.

С другой стороны, мирные жители не могут вернуться домой, поскольку освобожденные от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города и селения по-прежнему слишком близки к линии фронта, в них также установлены многочисленные растяжки и другие ловушки.