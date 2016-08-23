Москва, 23 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили тарифы на проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК). Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина №519-ПП, действие тарифов на проезд в общественном транспорте столицы распространяется на МЦК. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2016 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Так, единый билет на проезд по МЦК на 20 поездок будет стоить 650 рублей, на 60 поездок — до 1570 рублей. Проезд для пользователей карты «Тройка» на МЦК также будет стоить 32 рубля. При этом, в рамках совершения одной поездки допускается возможность осуществления пересадок без взимания дополнительной платы за проезд.

Напомним, открытие МЦК запланировано на 10 сентября 2016 года. Новое кольцо, протяженностью 54 километра, будет полностью интегрировано в систему столичной подземки с помощью транспортно-пересадочных узлов. Согласно планам властей, МЦК должно снизить нагрузку на основные ветки метро на 15%.

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