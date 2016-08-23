Москва, 23 августа, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Текущее финансово-экономическое состояние России характеризуется с одной стороны отрицательной динамикой ВВП (— 0,6% по итогам второго квартала 2016 г.), а с другой — дефицитом федерального бюджета, который по итогам первого полугодия 2016 года составил уже 1,52 трлн руб. из плановых 2,18 трлн. руб. При этом первый указанный негативный фактор усиливает второй, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Дача

По его мнению, «в таких условиях правительство РФ стремится решить в первую очередь проблему возрастающего дефицита бюджета на всех уровнях бюджетной системы страны, отсутствие которого будет свидетельствовать о достаточном объеме ресурсов, направляемых на покрытие расходных обязательств, в том числе и стимулирующего экономическое развитие характера».

«Наиболее остро ситуация складывается в бюджетно-налоговой системе на региональном и муниципальном уровнях (в 2016 году по данным Счетной палаты только 9 из 85 регионов оказались донорами), в целях поддержания которых распоряжением Правительства РФ №1719-р от 16 августа 2016 года было выделено 23,3 млрд рублей. Очевидно, что указанные меры поддержки имеют крайне ограниченный объем доступных финансовых ресурсов, и их дополнительное привлечение — задача налоговой системы России», — сказал Гордиенко.

«В этой связи особое внимание финансового регулятора привлекли дачные участки, пересмотр механизмов налогообложения которых должен стать источником дополнительных доходов в региональные и муниципальные бюджеты. Совокупный объем дополнительных доходов может достичь 200 млрд рублей, однако, точные прогнозы затруднены слабой институционализацией данной сферы, так как отсутствует единая база земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. В целях стимулирования дачников к более активному переходу в правовое поле, Минэкономразвития внесло в правительство РФ законопроект, предусматривающий двойной налог на землю для тех, кто не зарегистрировал на участках жилые дома, либо вообще ничего на них не построил (изменения в статью 396 части второй Налогового кодекса). Точно определить эффект от принятия законопроекта не представляется возможным», — пояснил эксперт.

«Основным отталкивающим от регистрации дачного участка моментом является процедура кадастровой оценки земель, методика которой на сегодняшний день не отработана: при проведении оценки стоимость соседних участков существенно разнится; оценщики часто работают в интересах местной власти — в целях увеличения налоговой базы, как следствие и налоговых поступлений; для разрешения спорных вопросов при кадастровом учете не хватает отведенных трех месяцев», — отметил Гордиенко.

«Предлагаемые меры правительства РФ будут способствовать увеличению налоговой нагрузки на домохозяйства, которые, как показывает практика, при чрезмерном повышении налогов (вплоть до 10 раз) вынуждены будут продавать собственную дачу. Этот факт вкупе с сокращением реальных доходов населения на 7% может вызывать рост социального напряжения в обществе, а особенно в регионах с низким уровнем жизни», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, в России могут ввести новые правила для дачников. Минэкономразвития подготовило законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Речь идет о фундаментальных поправках, касающихся защиты прав и интересов 60 миллионов дачников. Многим придется перерегистрировать свои дачные объединения, а размер новых домов, сараев и бань придется согласовывать с местными властями.