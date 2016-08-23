Симферополь, 23 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Власти Крыма приняли меры по усилению приграничного участка полуострова с Украиной. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек в интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Линия границы с нашей стороны усилена дополнительными средствами слежения, скрытыми камерами, а также службой радиотехнического наблюдения, — уточнил вице-премьер. — Кроме того, на постоянное дежурство заступили и дополнительные патрули».

При этом Бальбек добавил, что повышенные меры безопасности вызваны отсутствием гарантий, что официальный Киев не предпримет новые попытки диверсий на территории полуострова.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 августа в ФСБ России сообщили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Вооруженных сил Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погибли двое российских силовиков, а на месте перестрелки была обнаружена взрывчатка.

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