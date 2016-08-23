Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. На Камчатку обрушился мощный циклон со стороны Охотского моря, МЧС предупреждает о возможном разливе реки в селе Усть-Большерецк. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, не исключено, что в прибрежной зоне могут оказаться подтопленными дачные участки.

Евгений Дюккер .Приближение грозы. 1869

Основной удар циклона пришелся по крупным населенным пунктам — Петропавловску и Елизово. В частности, в столице Камчатки все оперативные службы, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии краевого центра, переведены в режим повышенной готовности. Всем коммунальным службам дано указание быть готовыми к ликвидации возможных происшествий. В городе ожидают выпадения как минимум 50 мм осадков.

Тем временем, атмосферный вихрь уже смещается в другие районы и, в частности, достиг Усть-Большерецкого муниципалитета. «В результате дождевого паводка на реке Амчигача в районе села Усть-Большерецк уровень воды достигнет неблагоприятной отметки 280 сантиметров с возможностью превышения на 5−7 сантиметров. В последующие сутки рост уровня воды сохранится и составит 15−20 сантиметров», — отметили в МЧС.

Местные синоптики отмечают, что циклон довольно быстро смещается и уже в среду погода в южных районах края нормализуется.

В экстренных службах региона сообщили, что пока непогода не привела к каким-либо серьезным последствиям, за исключением того, что в некоторых районах затруднено движения из-за большого количество воды на дорогах.