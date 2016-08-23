Рига, 23 августа, 2016, 10:07 — ИА Регнум. По данным латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) в 2016 году до середины августа, клещевым энцефалитом заболели 87 латвийцев, что на 30 человек больше, чем за тот же период 2015 года, сообщает LETA.

Клещ

Немного снизилась заболеваемость болезнью Лайма, которую также переносят клещи — в 2016 году ею заразились 187 человек, тогда как в 2015 году за этот же период — 208 человек. В свою очередь эрлихиозом заразились 22 человека, что на 12 человек больше, чем до середины августа 2015 года.

В 2016 году значительно увеличилось число привитых от клещевого энцефалита детей. За государственные средства в возрасте от 1 до 17 лет вакцинацию против клещевого энцефалита в период с января по июль 2016 года начали 2967 детей, что на 564 больше, чем за аналогичный период 2015 года (2531 ребенок). Также значительно увеличилось количество детей, которых родители вакцинировали против клещевого энцефалита за свой счет — с января по июль 2016 года вакцинацию начали 4359 детей, что на 1171 ребенка больше, чем за тот же период 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году, с началом летнего сезона, еженедельно в Латвийский центр инфектологии приносят на исследование около 300 клещей, но не всех можно проверить на наличие инфекции, рассказала главный инфектолог организации Людмила Виксна. При сравнении с 2015 годом отмечается существенный скачок заболеваний переносимых клещами: «Из-за благоприятных климатических условий клещей стало больше. Они рано просыпаются, так как зима стала мягче. К тому же у нас могут выжить южные виды членистоногих, которые чаще являются переносчиками инфекций. Поэтому в Латвии после укусов клещей стали выявлять заболевания, о которых раньше знали только из учебников по медицине, например, коксиеллез (Q-лихорадка) и туляремия».

Напомним, латвийские лаборатории могут выявить только энцефалит, а наиболее распространенную болезнь Лайма, переносимую клещами констатировать не удается. Также в стране нет и вакцины против Лайма.

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