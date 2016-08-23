Красноярск, 23 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Красноярске впервые выбрали директора школы по итогам конкурса. Как сообщили в главном управлении образования администрации Красноярска, конкурсная комиссия, в которую вошли представители главного управления образования, органов самоуправления учреждений и независимых экспертов в области образования, определила нового директора школы №34.

Николай Богданов-Бельский. Школа

«На должность претендовали три соискателя, однако свой выбор эксперты остановили на заместителе директора одной из школ Свердловского района Виктории Ядринкиной», — говорится в сообщении.

«Члены комиссии оценили как личностные качества Виктории Валерьевны, так и ее план по развитию школы. Публичное представление проекта — обязательное условие для потенциальных директоров. План развития должен содержать аналитическую справку о текущем состоянии дел в образовательном учреждении, цели и задачи программы, описание ожидаемых результатов, а также план-график реализации предложенных мер», — заявил руководитель главного управления образования Алексей Лапков.

С победительницей будет заключен контракт на 3 года. За это время новый руководитель должна будет «полностью или частично» реализовать свою программу. К исполнению новых обязанностей она приступит на следующей неделе.

Однако представители педагогического сообщества сомневаются в успешности эксперимента по демократизации выбора директоров школ.

Как заявил в беседе ИА REGNUM красноярский педагог Александр Дементьев, конкурсная процедура лишь бюрократически усложняет дело, не меняя ничего по существу. «Идея хорошая, заявка на демократизм, но, как обычно, все зависит от того, как эта идея реализуется. Как говорится, а судьи кто? Раньше директоров назначало управление образования, теперь их выбирает жюри, состоящее из представителей управления образования и привлеченных управлением экспертов, то есть, в сущности, те же самые лица», — пояснил он.

По словам педагога, получилось «то же самое, только с гораздо большим объемом писанины», поскольку каждый из конкурсантов обязан представить собственную программу и план развития школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, управление образования мэрии Красноярска объявило о намерении выбирать директоров школ по новым правилам в июле. За основу принят конкурсный отбор кандидатов. Обязательными требованиями являются наличие высшего педагогического образования, стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, отсутствие у соискателя ограничений на допуск к педагогической деятельности.