Ярославль, 23 августа, 2016, 09:57 — ИА Регнум. 25 августа в Ярославле открывается выставка «Европейское серебро». В музейных витринах представлены шедевры декоративно-прикладного искусства европейских мастеров, предметы быта правителей и королей, именитых дворян и буржуазии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском художественном музее, все экспонаты — из частной коллекции.

Ярославский художественный музей

На выставке в Ярославском художественном музее представлены более 200 экспонатов, выполненных из серебра, с элементами инкрустаций и позолоты. Основу экспозиции составляет испанское серебро XVIII—XX веков. Также зритель сможет увидеть французские, немецкие, венгерские, южноамериканские, российские и даже советские произведения. Предметный ряд довольно широк — это разнообразные по технике исполнения, форме и назначению предметы быта европейских аристократов: канделябры, подсвечники, вазы, подносы, каминные и карманные часы, чайные и кофейные сервизы, письменные наборы и даже портсигары.

Большинство предметов выполнены в стилях барокко и ампир, но есть среди них и совершенно самобытные экспонаты. Например, японский сервиз первой трети XX века. В нем прослеживается влияние европейских традиций, которые, впрочем, не помешали мастеру сохранить уникальный культурный стиль — сдержанный, демонстрирующий чистоту линий и изгибов. Сервиз изготовлен из серебра наивысшей 925 пробы, получившей название «стерлинговое серебро».

Также на выставке можно увидеть сумочки-кольчужки, принадлежавшие когда-то европейским кокеткам и сработанные из серебряного плетения тончайшей работы. Некоторые имеют позолоту и инкрустацию. Техника изготовления таких сумочек подобна способу создания кольчуги — плетение из маленьких металлических колечек. Отсюда и родственное название.