Бангкок, 23 августа, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Таиланде задержан Василий Смольников — гражданин России, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, передают «Вести».

Павел Федотов. Взяточник

Решение об аресте Смольникова было вынесено судом в Хакасии в связи с возбуждением уголовного дела о крупной взятке должностному лицу. Задержанный — учредитель компании «Черногорскотделстрой» и являлся депутатом Черногорского горсовета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2016 года официальный представитель ЛДПР в Хакасии Дмитрий Буреев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Смольникова, заявил, что Смольников объявлен в международный розыск.

Напомним, с генподрядчиком «Черногорскотделстроя» были заключены государственные контракты на выполнение работ по строительству жилых домов и объектов жизнеобеспечения в посёлке Шира (Хакасия), серьёзно пострадавшем от пожаров в апреле 2015 года.

По версии следствия, в результате действий Смольникова, подозреваемого в присвоении, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), бюджету России был причинён имущественный ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.