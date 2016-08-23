Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Артиллерийское соединение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Луге (Ленинградская область), в течение месяца будет отрабатывать тактику ведения стрельбы с постоянной сменой огневых позиций — так называемую тактику «кочующих орудий». Об этом сегодня, 23 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЗВО.

mil.ru Гаубица «Мста-С»

«Артиллеристы ЗВО отработают задачи огневого прочесывания и огневых налетов, артиллерийского наблюдения, постановки подвижного и неподвижного заградительного огня», — отметили в окружной пресс-службе. При этом половина упражнений будет выполняться в ночное время.

На завершающем этапе занятий пройдут тактические учения с боевой стрельбой на полигоне «Луга», в ходе которых 152-мм гаубицы 2С19 «Мста-С» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» отработают удары по пунктам управления и артиллерийским батареям условного противника.

Особенностью учений станет широкое использование беспилотных летательных аппаратов, как для корректировки огня, так и для контроля за соблюдением правил оставления огневых позиций после огневых налетов.

На полигон для ведения огня выйдут около 100 артиллерийских орудий и РСЗО различного калибра и типа, и свыше 500 военнослужащих.

Как сообщалось, с 13 по 19 августа на трёх специализированных полигонах в Псковской и Ленинградской областях прошли командно-штабные учения «Взаимодействие-2016». В них приняли участие около шести тысяч военнослужащих и до одной тысячи единиц вооружения и военной техники Западного военного округа, Воздушно-десантных войск РФ, вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Также добавим, что с 23 по 27 августа в Белоруссии пройдет очередное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016».