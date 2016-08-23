Мехико, 23 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. На текущий момент количество жителей Мексики, заболевших лихорадкой Зика, составляет не менее 1880 человек, за последнюю неделю зафиксировано 265 новых случаев заражения, сообщает Министерство здравоохранения страны.

hna.de Вирус Зика

По данным на 22 августа, максимальное число заразившихся приходится на южный штат Герреро — здесь вирус Зика зарегистрирован у 558 пациентов. В регионах Чьяпас, Веракрус и Оахака вирус обнаружен у 500, 308 и 301 жителя, соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению специалистов, вирус Зика грозит отклонениями в развитии плода в случае заболевания женщины во время беременности. Наибольшее число случаев заболевания отмечено в Бразилии, в целом вирус встречается у населения 40 стран мира.