Томск, 23 августа, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на территории Томской области, где в Верхнекетском, Молчановском и Первомайском районах действуют лесные пожары, в настоящий момент нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

«Ни один населенный пункт и ни один объект экономики не подвержен угрозе. Администрация Томской области, спасатели, лесники, главы районов принимают все необходимые меры, чтобы огонь не подошел к населенным пунктам», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Он отметил, что за сутки в Томской области ликвидировано пять лесных пожаров — в Верхнекетском, Каргасокском, Молчановском, Первомайском и Тегульдетском районах на общей на площади 401,9 гектара и локализовано еще два — в Верхнекетском и Первомайском районах. Сегодня возникло два новых пожара — в Молчановском и Верхнекетском районах на площади 22 гектаров, один из них (в Верхнекетье) уже потушен. В общей сложности продолжают действовать 14 лесных пожаров — в Верхнекетском, Молчановском и Первомайском районах на общей площади 1428,5 гектара.

Вице-губернатор напомнил, что с 16 по 30 августа в Томской области введен особый противопожарный режим. С 18 августа населению ограничен доступ в лес, а с 19 августа в лесах введен режим ЧС. По инициативе губернатора Сергея Жвачкина в Томскую область прибыли почти сто человек из федерального резерва авиапожарной службы и два вертолета Сибирского регионального центра МЧС России, оснащенные водосливными устройствами.

Всего с начала пожароопасного периода в Томской области ликвидировано 223 лесных пожара на площади 9120,85 гектара, в том числе 8426,67 гектара лесной. Средняя площадь одного пожара составляет 40,9 гектара.