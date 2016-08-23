Москва, 23 августа, 2016, 09:41 — ИА Регнум. Пара USD/RUB не любит коррелировать с растущей нефтью, однако если дело касается падающей Brent, то корреляция становится более чем очевидной, и даже преувеличенной, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«22 августа нефть отметила 3-дневный минимум, а вот рубль поспешил упасть до 5-дневного. И это на фоне приближающегося пика сезона налоговых выплат, который традиционно сопровождается повышенным спросом на российскую валюту со стороны экспортеров», — сказала Афанасьева.

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«Учитывая тот факт, что у нефти есть все причины для падения в ближайшие дни, а доллар пользуется неплохим спросом перед симпозиумом в Джексон Хоуле, не исключено, что пара USD/RUB уже сегодня, 23 августа, попытается добраться до отметки 65,20», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 0,79 рубля — до 64,69 рубля, курс евро — на 0,82 рубля, до 73,2 рубля. Центральный банк России на 23 августа зафиксировал курс доллара на отметке в 64,2078 рубля. Курс евро составил 72,4457 рубля. Цена на нефть упала до 48,70 доллара за баррель.