Москва, 23 августа, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 22 августа закончило инвентаризацию имущества лишённого в ноябре 2015 года лицензии Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Балтика» (Москва). По результатам проверки обнаружена недостача в размере 17,05 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«По итогам инвентаризации выявлена недостача в размере 17 046 780 тыс. руб. Наибольшая сумма недостачи (12 414 003 тыс. руб.) приходится на документально неподтвержденные средства, предоставленные юридическим и физическим лицам», — сообщили в пресс-службе.

В АСВ уточнили, что в ходе проверки были обнаружены неучтённые на счетах бухгалтерского баланса организации средства: 403 единицы мебели, оргтехники, банковского оборудования. Инвентаризация проводилась конкурсным управляющим банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у ПАО АКБ «Балтика» 24 ноября 2015 года. В банке была назначена временная администрация.