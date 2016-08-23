Омск, 23 августа, 2016, 09:35 — ИА Регнум. В Омской области суд по требованию прокуратуры постановил освободить от занимаемой должности главу Черлакского района Евгения Арефьева. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 августа, в областной прокуратуре.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Арефьев возглавил Черлакский муниципальный район в 2014 году. А в мае 2016 года он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2005 по 2010 год Евгений Арефьев был главой администрации Черлакского городского поселения. В суде было установлено, что в 2008 году не без участия чиновника жилищная комиссия Черлакского городского поселения признала его пасынка нуждающимся в жилом помещении. В результате его незаконно включили в состав участников целевой программы «Обеспечение жильем молодых специалистов» на 2007−2010 годы.

Затем Арефьев заключил от имени городской администрации договор с пасынком. Из местного бюджета молодому человеку перечислили 400 тысяч рублей. Деньги были использованы на строительство дома.

Вину в совершении преступления Евгений Арефьев не признал. Несмотря на это, Черлакский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, а также лишил его права в течение 2 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, суд постановил взыскать с него 400 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного муниципалитету.

Позже судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда изменила приговор, освободив Арефьева от отбывания наказания по амнистии. «Вместе с тем данное обстоятельство не является реабилитирующим», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

После вступления приговора суда в законную силу чиновник, имеющий судимость, не сложил с себя полномочия, что противоречило закону. Прокуратура направила в совет Черлакского района информацию о необходимости досрочного прекращения полномочий Евгения Арефьева. Однако требования надзорного органа удовлетворены не были. После этого прокуратура направила в суд административное исковое заявление «о признании незаконным бездействия совета Черлакского муниципального района и признании Евгения Арефьева досрочно прекратившим полномочия в связи со вступлением в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда».

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Судебное решение в законную силу пока не вступило.