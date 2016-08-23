Красногорск, 23 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Московская область наряду с другими региона РФ проводит подготовку к зимнему отопительному периоду. По данным пресс-службы министерства ЖКХ региона, более 62,8% составляет готовность подмосковных котельных. В целом муниципалитеты готовы к осенне-зимнему периоду на 65,4%. Тем не менее, как отмечает министр ЖКХ Евгений Хромушин, в области все еще есть нерешенные коммунальные проблемы — обветшалые теплосети и «холодные» котельные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Зима в деревеньке. 1885

«Налицо обветшавшие теплосети, котельные, не обеспечивающие жителей достаточным уровнем тепла. Эту проблему еще предстоит решать. Сегодня самое большое опасение у нас вызывает подготовка к отопительному сезону объектов, расположенных на территориях бывших военных городков. В целом подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе идет по графику», — заявил Хромушин.

Отметим, что в министерстве ЖКХ уже выявили проблемы в бывших военных городках Сергиево-Посадского, Одинцовского, Наро-Фоминского и ряда других районов. Так, подготовка объектов ЖКХ в военных городках Одинцовского и Сергиево-Посадского районов (Кубинка-1, Кубинка-10, в/г Фуньково, в/г Часцы, п. Гарь-Покровское, Сергиев Посад-6, Краснозаводск-1, Сергиев Посад-14, д. Абрамово, д. Шарапово) признана неудовлетворительной.

По данным пресс-службы министерства, к началу осенне-зимнего периода областному комплексу ЖКХ еще предстоит подготовить более 53 тысяч жилых домов и свыше 2,4 тысяч котельных, а также теплосети, водопроводные и канализационные сети и насосные станции.

Напомним, что контрольный срок, к которому следует завершить работы по подготовке Подмосковья к зиме, установлен на 15 сентября.