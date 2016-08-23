Лондон, 23 августа, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Британским специалистам удалось обнаружить в галактике Млечный путь молодую сверхмассивную звезду. Редкий космический объект находится на расстоянии 11 тыс. световых лет от Земли и превосходит массу Солнца в 30 раз, сообщает издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

cam.ac.uk Молодая сверхмассивная звезда

Пока астрономы из Кембриджского университета исследуют звезду-сверхгигант с помощью местных телескопов, в дальнейшем, для изучения используют комплекс ALMA, расположенный в чилийской пустыне Атакама. Наблюдение за светилом позволит специалистам лучше понять механизм формирования самых массивных звезд.

По словам ученых, сверхтяжелые звезды образуются сравнительно быстро, примерно за 100 тыс. лет. Затем они также быстро разрушаются, стремительно сгорая, поэтому обнаружение таких объектов происходит достаточно редко. Найденная звезда, по мнению астрономов, уникальна — она находится в стадии формирования и расположена на небольшом по космическим меркам удалении от Солнечной системы.