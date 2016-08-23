Барнаул, 23 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал ситуацию с восстановлением теплоснабжения в Рубцовске и приход в город Сибирской генерирующей компании («СГК»). Подробности сегодня, 23 августа, со ссылкой на состоявшуюся накануне пресс-конференцию, сообщает пресс-служба СГК.

Официальный сайт Алтайского края Пресс-конференция губернатора Александра Карлина

Глава региона посоветовал горожанам «ждать и надеяться на улучшение ситуации». Александр Карлин напомнил, что в Рубцовске работает теперь новая теплоснабжающая компания. Ее задача до 15 сентября завершить проверку теплосетей и отладить оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона. «Поэтому возможны перебои в отдельных микрорайонах и многоквартирных домах. Но эта ситуация временная», — пояснил губернатор.

По его оценке, приведение теплового комплекса города в нормальный режим работы займет порядка двух-трех лет. «За это время специалисты СГК проведут реконструкцию теплосетевого комплекса, Южной тепловой станции и объединят два контура — Южной тепловой станции и Рубцовской ТЭЦ, после чего вторая будет выведена из эксплуатации», — заявил на пресс-конференции глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение привлечь для решения проблем теплоснабжения Рубцовска добросовестного инвестора в лице СГК власти региона приняли в июне 2016 года в связи с серьезными проблемами, возникшими в городских муниципальных предприятиях.

17 июля Городская Дума Рубцовска единогласно одобрила обращение к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой об установлении повешенного уровня роста тарифов на тепловую энергию для рубцовчан. Индекс роста может быть утвержден на уровне 23,87%, но произойдет это не ранее второго полугодия 2017 года.

Ранее СГК извещала о своих серьезных намерениях заняться проектом по восстановлению теплоснабжения в Рубцовске, исходя из социальной необходимости — не допустить, так называемого, «ледникового периода». «Разморозка» еще в советское время имела место в Бийске: о выходе из строя турбины ТЭЦ в сильные рождественские морозы до сих пор напоминают тысячи батарей систем отопления, из которых бийчане даже гаражи себе «варили».

Между тем, в рамках подготовки к отопительному сезону-2016, СГК уже сообщала о прибытии в Рубцовск 42-х вагонов с более чем 2,89 тысячами тонн каменного угля для Южной тепловой станции и котельных, находящихся в зоне ответственности Сибирской генерирующей компании.