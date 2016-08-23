Киев, 23 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Приватизация

Павел Федотов. Взяточник

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус сообщил, на сколько будет понижена стартовая стоимость Одесского припортового завода во время второй попытки его приватизации. «Принято решение существенно снизить стартовую цену, чтобы увеличить число участников конкурса. Возможно снижение цены наполовину», — заявил чиновник во время брифинга для прессы. Таким образом, следует ожидать стартовой цены на актив в районе 200−250 млн долл. При этом чиновник отметил, что на самом деле в его представлении 400−450 млн долл является рыночной ценой для этого крупнейшего химического предприятия Украины. Напомним, что именно за 400 млн долл в 2009 году ОПЗ был продан компании «Нортима», которую связывают с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Однако затем итоги конкурса были опротестованы, а компания до последнего времени судилась по этому поводу с украинским правительством — решение об отказе в удовлетворении иска суд вынес только в конце июля этого года. Возможно это, как и заявление о 50% скидке, привлечёт инвесторов к конкурсу, проведение которого назначено на конец октября.

Экс-глава ФГИУ Александр Бондарь в эфире радио «Голос Столицы» выразил своё возмущение происходящим: «Теоретически, безусловно, это так — чем цена ниже, тем больше желающих. Но что это за инвесторы? Вот в чем вопрос. Если они считают, что ОПЗ, который является супермонополистом по перевалке аммиака в этом регионе, стоит всего 250 млн долларов, то для меня это полный абсурд, потому что это не инвесторы, это, скорее, какие-то приближенные к власти олигархи, новые или старые, которые хотят его просто забрать за копейки… Если для этого все делается, то я бы посоветовал действовать по схемам, которые применялись при Януковиче. Они были быстрее, они были понятны и давали результат. Там или один участник и экспертная оценка, или один участник и еще один подставной — и сразу покупается все. Зачем сейчас этот весь шум, заявления, какие-то советники, если все равно вы будете за копейки продавать известно кому».

Также Александр Бондарь напомнил, что план по приватизации на текущий год (17 млрд грн) был свёрстан в основном из расчёта продажи ОПЗ. Понижение стартовой стоимости вдвое ставит окончательный крест на этих поступлениях.

Эксперт общественной организации «Публичный аудит» Владимир Торчинский ранее в той же студии утверждал, что ФГИУ торопится с продажей, а этого-то как раз делать не следует, поскольку инвесторов отталкивает не цена (к слову, в этом году завод формально даже показал прибыль), а долги и разбирательства в Стокгольмском арбитраже (между «Газпромом» и «Нафтогазом», который, в свою очередь, является поставщиком газа для ОПЗ).

Глава Минфина Александр Данилюк в интервью ресурсу «Экономическая правда» упомянул, что недоволен тем, как проходит сейчас процесс приватизации в целом: «Мы должны максимально упрощать процедуры приватизации. Чтобы перезапустить процесс, нам необходимо выделить самые привлекательные объекты, посмотреть на них глазами инвесторов, определить ключевые риски и максимально быстро их снять. Возможно, надо будет предоставить дополнительные гарантии того, что в конкретном сегменте система налогообложения будет стабильной». Что касается именно ОПЗ, министр выразил мнение, что выставлять на продажу завод следовало по балансовой стоимости (это близко к той цене, за которую завод хотят выставить теперь), «а конкуренция уже внесла бы свои коррективы».

«Провал продажи ОПЗ — очень негативный сигнал инвесторам. Это больше, чем не продать один объект. На фоне заявлений о намерении проводить приватизацию, упрощать ее процедуры мы споткнулись на первой же продаже», — констатировал профильный министр.

Важность продажи именно ОПЗ, по его словам обусловлена тем, что других равных по привлекательности объектов Украина не выставила. Продажа равного по привлекательности «Центрэнерго» (одна из энергогенерирующих компаний Украины, 8% общего производства электроэнергии и 18% тепловой генерации) перенесена на будущий год, а пакеты облэнерго имеют свой предел привлекательности из-за того, что в их акционерном капитале уже присутствуют украинские олигархи. Следовательно неудача с ОПЗ подрывает интерес инвесторов ко всей украинской приватизации.

Министр отметил, что вероятно 56 млн грн, уже полученных от продажи мелких объектов, так и останутся единственными поступлениями из запланированных в этом году 17 млрд грн., которые, кстати говоря, заложены в бюджет.

Валюта

Происшествие на границе с Крымом как объяснение падения курса гривны к настоящему моменту полностью себя исчерпало. По состоянию на 22 августа официальный курс Национального банка Украины составил 25,26 грн/долл. В этих же пределах (25,26−25,3 грн/долл) американская валюта торговалась и на межбанке, тогда как в рознице и на «чёрном рынке» цена продажи доходила до 25,95 и 26,2 грн/долл соответственно. Напомним, что еще неделю назад курс держался в районе 25 грн за доллар, так что падение довольно существенное.

«То, что курс наличного рынка отклонился от межбанковского рынка на 3%, свидетельствует о высокой составляющей в спросе на валюту субъективных факторов, которые не соответствуют объективным экономическим реалиям, формирующим устойчивый баланс спроса и предложения на валюту на межбанковском валютном рынке Украины», — откомментировали ситуацию в пресс-службе НБУ в конце прошлой недели.

Экономист Александр Охрименко в своём Facebook утверждает, что в ближайшем времени этот скачок ударит по украинцам и винит во всём некомпетентность руководства НБУ: «Сколько можно делать ошибок и глупостей, сколько можно убивать экономику Украины и разорять бизнес. Я понимаю, что некоторые украинцы сейчас поменяют доллары на гривну по 26 грн и будут радоваться, что курс вырос. Но пройдет очень чуть-чуть времени и уже ‪‎цены‬ сначала на импорт, а потом и на наши товары будут расти и расти. А потом пойдут слёзы и сопли, что цены растут, а ‪‎зарплата‬ не растет. И не будет растит. Что, так сложно понять, что рост зарплаты происходит, когда курс СТАБИЛЬНЫЙ? Вспомните, что было до Майдана. Курс гривны был стабильным, а зарплата регулярно росла. Когда идет девальвация гривны, бизнес больше теряет, чем выигрывает, так как продав товар по старому ‪‎курсу‬, ему приходится покупать новый товар или сырье по новому курсу и вот эту разницу, он покрывать за счет ВАШЕЙ ЗАРПЛАТЫ. И это аксиома рынка… Достали эти «горе-реформаторы» и бездари, которые воровать толком не умеют и делать ничего не могут».

Старший аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько, объясняя происходящее журналисту издания «Сегодня», напоминает, что всё повторяется по сценарию прошлого года: «Текущая динамика курса доллара повторяет прошлогодний сценарий, когда курс начал расти в середине августа и достиг максимума в феврале 2016 года, на пике потребления энергоресурсов». Кроме того, по словам аналитика, в прошлом году Украина точно также испытывала затруднения с привлечением кредитования.

Между тем, валютные менялы утверждают, что переход от плавного роста к резким скачкам курса, случившийся в середине августа, спровоцировали крупные игроки валютного рынка: «Во вторник [16 августа — Ред.] на черный рынок вышло три-четыре акулы, которые задрали курс сразу на 70 копеек. Более мелкие клиенты увидели и сразу запаниковали, бросились скупать валюту, поэтому курс и стал расти. Сейчас все резко прекратилось, буквально за 10 минут. Когда им надо, они курс будут держать на нужном уровне, если необходимо его поднять — поднимут, опустить — опустят».

С этой оценкой согласен и финансовый эксперт Василий Невмержецкий. «Кто именно, трудно сказать — скорее всего, владельцы обменных пунктов. Это люди, которые имеют возможность скупать доллар и продавать его. Плюс подключается население, у которого на руках, по оценке НБУ, 250 млрд грн. Вряд ли тут был сговор, могла просто сложиться такая ситуация», — рассказал он изданию «Вести-Украина».

Несмотря на всё это, в министерстве экономического развития Украины не намерены менять свои прогнозы относительно курса национальной валюты: «Сейчас мы не наблюдаем значительных отклонений от заложенных предположений. Следует отметить, что в конце года ожидается традиционное для этого периода усиление волатильности обменного курса гривны», — заявили в пресс-службе министерства.

МВФ

Судя по повестке дня Совета МВФ, опубликованной на сайте организации, украинский вопрос вновь отложен на неопределённое время. По крайне мере, в планах заседаний Совета до конца августа значатся только Сербия, Иордания и Экваториальная Гвинея. Таким образом, вся чехарда с запуском неотлаженной системы электронного декларирования, о чём сообщалось на прошлой неделе, оказалась напрасной и не впечатлила международную финансовую организацию. Впрочем, реакция на ситуацию всё же последовала. Как сообщает украинская пресса, поздно вечером 16 августа руководитель миссии МВФ Рон ван Рооден направил псьмо премьер-министрут Украины Владимиру Гройсману, в котором, в частности, значилось: «Без сертификации система не будет считаться рабочей и не будет соответствовать обязательствам по программе, поддержанной МВФ. Поэтому мы призываем вас безотлагательно исправить этот недостаток». Между тем, руководство Украины предпочитает умалчивать о получении этого письма.

«Неполучение внешнего финансирования усугубляет ситуацию. Придется идти на чрезвычайно непопулярные решения, секвестр бюджета, другие меры», — допускает Александр Данилюк в интервью «Экономической правде», поясняя, что текущий проект бюджета предполагает 851 млрд грн расходов и 785 млрд грн доходов. Исходя из слов министра, можно допустить, что кредитные средства от МВФ (как и деньги от приватизации ОПЗ) уже учтены в доходных статьях.

Между тем, по мнению посла США на Украине Джеффри Пайетта, Украина не нуждается сегодня в транше МВФ. Об этом посол заявил в интервью изданию Ukraine Business Journal: «С практической точки зрения, Украина сегодня не нуждается в транше МВФ. Обменный курс стабилен, резервов достаточно, доверие по-прежнему есть». Следует отметить, что на момент появления этого интервью (18 августа) курс уже не был стабилен и пробил планку 26 грн/долл на «чёрном рынке» ещё двумя днями ранее.

По мнению экономиста Александра Охрименко, в этом году денег от МВФ ждать точно не следует, об этом он заявил журналисту издания Голос.UA: «Это решение было принято еще в начале 2016 года. Принимали его по просьбе сенаторов США. Поэтому президент Барак Обама решил не выдавать следующий транш МВФ до конца своих полномочий. Об этом прекрасно знают в НБУ, в администрации президента и в правительстве». Причиной этого, по словам экономиста, стали результаты действия властей Украины в прошлом году: «Они показали, что деньги использовались неэффективно, роста инвестиций нет, как и нет роста золотовалютных запасов, развалены государственные финансы».

Бензин

Средние цены на топливо, по данным портала «Все АЗС», продолжают оставаться стабильными вот уже третью неделю (А-95 — 21,17 грн/л, А-92 — 20,42 грн/л, ДТ — 18,49 грн/л) — несмотря на все уверения экспертов о скором их снижении в диапазоне от 0,1 до 1 грн за литр. Более того, теперь ожидания экспертов полностью изменились.

«Еще две недели тому назад были какие-то основания полагать, что цены на бензин, возможно, могут снизиться из-за динамики нефтяных котировок. Они обвалились с 50 долларов за баррель по марке Brent до, условно говоря, 40 долларов. Сейчас все вернулось к исходным позициям. В Украине, к сожалению, вырос курс доллара, обвалился курс национальной валюты на гривну-полторы. Это не дает оснований говорить о возможном снижении цен на топливо. Хорошо было бы, если бы они сохранились на текущем уровне», — так объясняет произошедшее директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич для Голос.UA.

Между тем директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн продолжает утверждать, что к сентябрю цены на топливо всё же снизятся, хотя снижение уже не будет таким приятным, как анонсировалось ранее: «Рост мировых цен на нефть и девальвация гривны уже сейчас повысили стоимость закупки бензина на 60 коп./литр. Впрочем, торговая наценка настолько велика, что общую цену всё равно снизят… На рынке сложился дефицит, кроме того, начался сезонный пик потребления. Сейчас проблемы с ввозом топлива удалось выровнять, рынок уже начал насыщаться ресурсом».

Между тем, в Антимонопольном комитете Украины такими объяснениями и обещаниями не удовлетворились. Чиновники подозревают ряд сетей АЗС («Золотой экватор», «ВОГ Ритейл», «Окко Нефтепродукт», «Альянс Холдинг», «Сокар Петролеум», «Параллель-М ЛТД» и «АМИК Украина») в картельном сговоре. В прошлую пятницу в комитете начались слушания по делу о возможном сговоре. Если он подтвердится, руководство АМКУ грозит указанным сетям штрафами.

Безработица

Почти полмиллиона украинцев лишились работы за минувший год. Об этом сообщил и. о руководителя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции: «За последний год 490 тысяч украинцев не стали платить в фонды соцстрахования единый соцвзнос. Это значит, что полмиллиона людей потеряли работу».

При этом официально в статусе безработных пребывают всего 369,7 тыс украинцев (31 июля 2016 года), хотя анализ по методике Международной организации труда показывает, что на Украине почти 10% трудоспособного населения (1,8 млн человек) не имеют работы. Это на 100 тыс. больше, чем год назад в это же время. Такой разрыв связан с тем, что служба занятости считает безработными только тех, кто обратился за получением пособия и/или получает его. Также чиновник уточнил, что безработица среди украинской молодёжи (15−24 года) составляет 25%.

Налоги

В Государственной фискальной службе объявили о намерении возместить бизнесу 96 млрд грн НДС. При этом половина этой суммы по словам главы ГФС Романа Насирова, уже выплачена: «Мы уже возместили 48 млрд гривен налога на добавленную стоимость. Это намного больше, чем в прошлом году, но до конца года мы планируем возместить 96 миллиардов. И главное в том, что до конца года мы планируем выйти на то, что компании будут получать возмещение НДС на второй месяц после подачи декларации».

Следует отметить, что возмещение НДС долгое время было одной из главных коррупционных схем на Украине. С одной стороны, практиковалось фиктивное возмещение НДС (за фиктивный экспорт), с другой — возмещение реального НДС обычно сопровождалось взятками, достигавшими 40−50% размера задолженности.

Директор департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем Государственной фискальной службы Украины Николай Чмерук заявил, что наиболее крупные налоговые поступления в бюджет сегодня обеспечивает нефтепереработка и табачная отрасль. По словам чиновника, это стало возможным после повышения налога на ввезённые подакзизные товары, налога на изготовленные подакзизные товары, рентной платы за пользование недрами. При этом обе указанные отрасли могут ещё более увеличить отрыв. Как известно, с июня в правительстве рассматривают возможность введения нового налога на топливо (0,4 грн с каждого литра, проданного на АЗС). Повышение же акциза на сигареты на 12% (с 318,26, до 356,45 грн за тысячу штук) было анонсировано ещё в начале августа. В 2015 году поступления от акцизов на табак и табачные изделия превысили 22,5 млрд грн, однако в правительстве полагают, что этого мало.

Всего же, по данным ГФС, за январь-июль в бюджет поступило налогов на сумму 352,4 млрд грн. 73,3 млрд из них были собраны по ставкам единого налога.

Министерство финансов в рамках предложений по изменениям в Налоговый кодекс предлагает ввести 5-летние каникулы по уплате налога на прибыль для предприятий малого бизнеса с оборотом до 3 миллионов гривень и не считает эту норму опасной и рисковой с точки зрения возможного уклонения от уплаты налогов, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Я считаю, что в условиях, когда мы вынуждены осторожно относиться к бюджету, сокращать расходы, мы должны искать стимулы для развития бизнеса, в первую очередь малого… Мы проанализировали риски. Для злоупотреблений эта норма использоваться не будет. Думаю, что эта инициатива положительная. Это даст импульс для развития малого бизнеса, а развитие бизнеса очень важно, потому что именно бизнес дает рабочие места, налоги, а значит, и пенсии и социальные выплаты», — отмечает профильный министр.

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