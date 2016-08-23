Оренбург, 23 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с начала 2016 года на водных объектах произошло 100 происшествий, в которых погибло 100 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 августа в ГУ МЧС по региону.

JuergenPM Вода. Галька

Стоит отметить, что за аналогичный период 2015 года в водоемах утонуло 73 человека. Также в Оренбуржье отмечен рост числа утонувших детей. Если в 2015 году на водоемах погибло четверо несовершеннолетних, то в 2016 году — 12.

«Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде», — отметили в оренбургском МЧС.

Каждый факт несчастного случая проверяется следователями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, в связи с участившимися несчастными случаями гибели людей на воде, следственное управление обратилось к населению: в целях предотвращения трагедий на воде необходимо соблюдать правила поведения на открытых водоемах, в местах скопления народа и в других ситуациях, когда жизни и здоровью может угрожать опасность.

Добавим, что в Оренбуржье стоит жаркая погода, без осадков. Так, в Оренбурге столбик термометра поднимался до 37−38 градусов по Цельсию. Люди, свободные от учебы и работы, стараются проводить время у водоемов. В настоящее время жара спадает. По прогнозу синоптиков, в ближайшие две недели воздух будет прогреваться в дневные часы до 33 градусов, ожидаются небольшие дожди.