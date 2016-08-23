Москва, 23 августа, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Председателем 2-х комитетов «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) стал бывший министр обороны России Анатолий Сердюков. Об этом, как передает «Коммерсантъ», говорится в решении совета директоров ОДК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анатолий Сердюков

«Индустриальный директор госкорпорации «Ростех» по авиационному кластеру, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков утвержден председателем 2-х комитетов ОДК (входит в «Ростех»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экс-министр обороны России возглавил комитет по стратегии, а также по кадрам и вознаграждениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Сердюков, который был министром обороны России с 2007 по 2012 год, получил должность индустриального директора авиационного кластера государственной корпорации «Ростех» в 2015 г.

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