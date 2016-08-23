Симферополь, 23 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, комментируя иск Киева, по которому Украина требует передать ей права на воды вокруг полуострова, заявил, что будет подан встречный судебный иск: на протяжении двадцати лет украинские власти осуществляли грабёж полуострова, сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Бальбек подчеркнул, что Крым имеет право подать встречный иск, ведь на полуострове «проводилось разбазаривание крымских земель, недвижимости, забирались подчистую все собранные налоги, при этом в развитие инфраструктуры и экономики региона ничего не вкладывалось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления на совещании с руководителями дипломатических учреждений Украины заявил, что Киев намерен в ближайшее время обратиться в международный арбитраж с иском о принадлежности территориальных вод вокруг полуострова Крым.

Ранее, 18 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать с Киевом конвенцию ООН по морскому праву (подписана в декабре 1982 году в в ямайском городе Монтего-Бэй).

Напомним, Крым вошёл в состав России по результатам референдума, проведённого 16 марта 2014 года: 96,8% поддержали это решение. Также в состав России вошёл город федерального значения Севастополь.