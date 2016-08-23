Москва, 23 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В России каждая вторая компания использует соцсети в рекрутинге. Треть работодателей использует соцсети как инструмент проверки сведений о кандидатах. 17% используют соцсети только в подборе персонала. За 4 года рекрутеров, использующих соцсети для проверки, стало больше почти в 1,5 раза: 23% в 2012 году и 33% сегодня. Таковы данные, представленные Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

destinonegocio.com В социальных сетях

Большинство работодателей, проверяющих соцсети кандидатов, применяет этот метод ко всем соискателям, независимо от претендуемой позиции (37%). 21% компаний проверяет в соцсетях управленцев высшего звена. Специалистам по продажам (менеджерам, супервейзерам, продавцам, кассирам) не удастся избежать подобной проверки в 16% организаций.

Офисный персонал проверяют в социальных сетях 8% работодателей, клиентских менеджеров и специалистов, связанных с материальной ответственностью — по 5%. Для секретарей и начальников отделов подобная проверка принята в 3% компаний.

Другие должности назвали 23% опрошенных: среди них PR-менеджеры, SEO-оптимизаторы, маркетологи, операторы call-центров и «1С», банковские операционисты.

Стоит отметить, что проверка кандидатов в соцсетях становится привычным инструментом рекрутинга.

Опрос проведен 20 июля-15 августа 2016 года во всех округах России. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Опрошены 1000 респондентов.