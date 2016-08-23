Волгоград, 23 августа, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Волгоградской области для улучшения ситуации со сбором и вывозом мусора планируется принять территориальную схему обращения с отходами, выбрать регионального оператора, и с 1 января 2017 года начать реализацию терсхемы. Кроме того, согласно комплексной стратегии в сфере обращения с отходами, разработанной в Волгоградской области на период до 2020 года, предполагается построить новые полигоны и дооснастить их и уже действующие мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном комитете природных ресурсов и экологии 23 августа.

Patrick Раздельный сбор мусора

Как отметили в ведомстве, работа по внедрению раздельного сбора ТКО для переработки полезных компонентов и производства новых товаров началась в регионе летом прошлого года и проводится поэтапно. В настоящее время в рамках госзаказа разрабатывается территориальная схема обращения с отходами. Она должна быть готова к концу сентября текущего года.

На сегодня на территории области эксплуатируются шесть объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Это полигон в Волгограде мощностью 390 тыс. кубометров в год, полигон в Волжском (мощностью 430 тыс. м3/год), в Светлоярском районе, рассчитанный почти на 84 тыс. кубометров в год, в Камышине (320 тыс. м3/год, в городе Урюпинске (мощностью 460 тыс. м3/год) и секция № 2 пруда-накопителя ОАО «Каустик», расположенная на территории Светлоярского района Волгоградской области.

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Камышинский район под Волгоградом очистят от свалок до конца года

Кроме того, создаются и новые объекты инфраструктуры обращения с ТКО. В Волжском ведется строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса мощностью до 2,5 млн м3/год, предусматривающего сортировку отходов и переработку вторсырья. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2016 года — начале 2017 года. В Камышине на первую половину 2017 года запланирован ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса, в Урюпинске в стадии реализации находится инвестиционный проект «Строительство мусоросортировочного комплекса» (планируемый срок завершения строительства — первая половина 2017 года).

В Михайловке готовится проектная документация по строительству межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса мощностью до 800 тыс. м3/год, в состав которого войдут полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс, планируемый срок окончания строительства — вторая половина 2017 года. В Палласовском районе планируется строительство межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса мощностью до 400 тыс. м3/год в составе полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса. Его намечено завершить во второй половине 2017 года. К этому сроку планируется построить и еще один полигон ТКО — в Калачевском районе.

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В Волгоградской области почти вполовину сократилось число стихийных свалок

В облкомприроды отметили, что объекты инфраструктуры обращения с ТКО создаются исключительно за счет внебюджетных средств. На текущий год инвестором запланировано направит на эти цели 1 млрд 25 млн рублей. Всего же до 2020 года в создание полигонов будет вложено порядка 2 млрд рублей.

Ситуация с несанкционированными свалками в области улучшается. Так, по данным ежегодной операции «Отходы», в 2014 году было выявлено 1120 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, в 2015 — уже 975, в 2016 году — 739. Уменьшилась в текущем году не только суммарная площадь захламления, но и общий объем несанкционированно размещенных отходов.

Среди причин, приводящих к появлению несанкционированных свалок, в комитете назвали недостаточное количество мест централизованного накопления отходов, рост количества образующихся бытовых отходов, который значительно превышает темпы развития системы объектов для их размещения, а также отсутствие системного подхода к переработке ТКО. Кроме того, к возникновению стихийных свалок приводит и бездействие чиновников. Так, со стороны органов местного самоуправления не всегда есть соответствующие целенаправленные решения, отсутствуют или неэффективно реализуются схемы сбора и очистки муниципальных территорий.

Между тем, в основном население Волгограда готово к раздельному сбору отходов. Однако это в большей степени касается жителей многоквартирных домов. В настоящее время в кварталах МКД установлены контейнеры для сбора ПЭТ-упаковки и пластика, но пока их явно недостаточно.

«Близка к реализации инициатива бизнесменов установить в организациях и учреждениях, в жилых кварталах контейнеры для сбора не только пластика, но и макулатуры. В частном секторе, поскольку здесь более распространен бестарный способ сбора отходов, их раздельный сбор пока не представляется возможным. С приходом регионального оператора такая задача будет перед ним поставлена», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году принять региональные постановления по введению раздельного сбора планируется в восьми субъектах Российской Федерации. В их числе и Волгоградская область. По экспертным оценкам, за счет внедрения раздельного сбора отходов доля ТКО, отправляемых на переработку, за 10 лет может вырасти до 25−30% от общей массы коммунальных отходов. Это поможет существенно снизить экологическую нагрузку на природные ресурсы России и вернуть в цикл полезного использования миллионы тонн ресурсов ежегодно.