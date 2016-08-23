Красноярск, 23 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. 8,3 трлн рублей лежат в федеральном бюджете без движения, заявил экономист Михаил Делягин в Красноярске в ходе презентации своей новой книги. По его словам, эти деньги предназначены для вывода за рубеж на поддержку мировых финансовых структур.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги. Рубли

«Раньше был либерализм по Вольтеру, а теперь — по Березовскому. Суть этого нового либерализма заключается в службе глобальному бизнесу вопреки интересам своей страны и своего народа», — сказал Делягин. Интересами западных капиталистов он объяснил и распространение коррупции в российском чиновничестве. «С точки зрения глобального бизнеса, коррупция — это хорошо. Потому что коррупционер, особенно крупный, будет выводить деньги из страны», то есть вкладывать их в собственность за рубежом и держать в зарубежных банках, пояснил он.

При этом экономист подчеркнул, что несомненным признаком либерального курса российской внутренней политики является «оптимизация» социальной сферы, имеющая целью уничтожение этой сферы. «По калорийности ныне существующий прожиточный минимум у нас держится на уровне того, что получали в СССР немецкие военнопленные в 1941 году. И при всем при этом более 16% человек у нас имеют доходы ниже этого минимума, а среди бюджетников их числа в два раза выше. Прожиточный минимум гарантирован только пенсионерам, потому что они ходят голосовать», — отметил он.

Однако Делягин одобрил и поддержал проводимую государством внешнюю политику. «В последнее время наша внешняя политика стала меняться в лучшую сторону. Скажем так, на троечку. Более жесткая внешняя политика это, конечно, плюс», — заявил Делягин.

Он также заверил слушателей, что, несмотря на скандалы 2011 года, предстоящие выборы будут честными и призвал всех идти и голосовать, потому что, по его мнению, Россия стоит на краю гибели.

Далее спикер заявил, что «все в России верят в магию цифр и боятся юбилея 1917 года». «Все боятся социальных потрясений, никто не хочет повторения революции», — сказал Делягин. Правда, тут же оговорился, что «российский майдан возможен». «Он, конечно, не будет фашистским, но он будет страшнее, чем в Украине», — сказал Делягин. Кто же должен выступать массовой базой «российского майдана», если «все боятся социальных потрясений» и даже простого юбилея Октябрьской революции, Делягин не уточнил.