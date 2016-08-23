Москва, 23 августа, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Нефть продолжает снижение. Котировки марки Brent 22 августа в моменте достигали отметки 49,50 доллара за баррель. Резкий рост цен на энергоноситель не имел под собой достаточно фундаментальных оснований. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, котировки росли лишь на слухах о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны готовы поговорить о заморозке объемов добычи.

Нефть

«В целом же, если разобраться, закрепление цен выше уровня 50 долларов за баррель приведет к тому, что сланцевые проекты с большей скоростью будут возобновлять работу, хотя это происходит и сейчас: за последнюю отчетную неделю число работающих буровых в США выросло на 10 единиц. В конечном итоге это приведет к усилению дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке», — пояснила Рогова.

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«Таким образом, Brent может продолжить снижение. А, если еще и публикуемые 23 августа данные от API по запасам продемонстрируют рост, падение может только усилиться. Первичной целью может стать уровень $48,25», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, цены на нефть снижаются на фоне сообщений о том, что власти Ирака намерены увеличить экспорт сырья в ближайшее время; стоимость нефти марки Brent впервые с 17 августа опустилась ниже отметки в 49 долларов за баррель. К 06.36 мск стоимость нефти марки Brent падала на 0,94% — до $48,70 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 1,24% — до $46,82.