Владикавказ, 23 августа, 2016, 08:53 — ИА Регнум. В РСО-Алания разгорелся скандал вокруг нового руководителя Минздрава республики Михаила Ратманова, решившего навести порядок в лечебном учреждении и уволить главного врача клинической больницы скорой помощи города Владикавказа Казбека Зураева. Как сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM , в защиту своего руководителя выступили члены трудового коллектива больницы.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

С открытым письмом с просьбой оставить Казбека Зураева в должности главного врача медики обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к другим руководителям федеральных и республиканских органов власти. Коллектив выразил полное доверие своему руководителю — одному из ведущих хирургов республики ‑ и потребовал уволить самого временно исполняющего обязанности министра здравоохранения РСО-Алания Михаила Ратманова, начавшего свою работу в регионе, по мнению медиков, с необоснованных кадровых перестановок.

С требованием написать заявление и освободить занимаемую должность не согласился и сам Зураев. Как стало известно, он готов покинуть свой пост, но только после официального приказа об увольнении. По состоянию на 22 августа, новый руководитель больницы так и не был представлен коллективу.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель здравоохранения Михаил Ратманов. По его словам, клиническая больница скорой помощи Владикавказа является основным учреждением, оказывающим экстренную помощь населению города и близлежащих районов. Вместе с тем, у медучреждения есть ряд серьезных проблем, которые мешают ему выполнять эту функцию и развиваться. В числе их руководитель медицинского ведомства назвал в первую очередь большую кредиторскую задолженность, жалобы пациентов на качество лечения, хамство специалистов и вымогательство денежных средств.

«Все это заставляет нас задуматься о системных проблемах у больницы и ее руководства. У всех на слуху случай гибели молодой беременной женщины после ординарной манипуляции. Помним и вопиющий случай, когда врача хирургического отделения задержали за взятку в 20 тысяч рублей. Ответственность за вымогательство средств сотрудниками учреждений будут персонально нести их руководители, так как, находясь на своих постах достаточно долгое время, они не смогли или не захотели объяснить людям, что такие вещи на сегодняшний день не приемлемы, не допустимы и являются уголовно наказуемым преступлением», — сказал глава ведомства.

В РСО-Алания нехватка лекарств, вымогательство со стороны медперсонала и врачебные ошибки вынудили власти республики начать чистку в системе здравоохранения. В результате своего поста лишился временно исполняющий обязанности главы Минздрава Таймураз Ревазов. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал существующее положение дел в медицине республики недопустимым и заявил о необходимости полного воссоздания системы здравоохранения. Реанимировать же ее поручил врачу из Иваново, 40-летнему кандидату медицинских наук Михаилу Ратманову, утвержденному 8 августа главой Минздрава РСО-Алания.

Напомним, что в республике в долгах оказались многие медучреждения в сельских районах. Например, задолженность Ардонской районной больницы во внебюджетные фонды составляет более 60 млн рублей. В ходе майского визита в Северную Осетию министра здравоохранения России Вероники Скворцовой были обозначены болевые точки в медицине. Однако жители республики так и не почувствовали позитивных изменений. В системе здравоохранения региона продолжается оптимизация расходов, ожидается, что в ходе проводимых мероприятий потеряют рабочие места десятки людей, которые пополнят ряды безработных граждан.