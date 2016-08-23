Москва, 23 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, когда туристы из России смогут посещать Египет: вылеты в эту страну начнутся уже в октябре 2016 года, пишет газета «Известия».

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Барзыкин уточнил, что для этого необходимо окончательно согласовать технические условия (речь идёт о подготовке оборудования и отдельных терминалов), после чего уже во второй половине октября российские граждане смогут вылететь в Египет.

«Весь механизм реализации должен быть проработан до октября, и если всё пойдет по плану, то будут и первые полеты», — сказал он.

Барзыкин отметил, что российским туристам не стоит посещать Каир, Луксор и Александрию. На курортных зонах, таких как Шарм эль-Шейх и Хургада, безопасность обеспечена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что надеется на восстановление турпотока из России в Египет в ближайшее время.

Напомним, авиасообщение России с Египтом было приостановлено в октябре 2015 года после авиакатастрофы с российским самолётом, разбившемся над Синаем (Египет). Воздушное судно было взорвано бомбой, заложенной террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России). Москва потребовала от Каира обеспечить безопасность в египетских аэропортах.