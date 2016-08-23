Москва, 23 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Рубль активно дешевел в начале новой недели, пав жертвой развития медвежьей коррекции на рынке нефти, считает аналитик OBR Forex Анастасия Семенова. Brent потеряла 2%, нащупав поддержку в районе 49,50 долл./баррель. На этом фоне доллар протестировал 64,50 рубля, набрав свыше 1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Несмотря на налоговые выплаты и слабые позиции USD, российская валюта не смогла проигнорировать агрессивную ликвидацию лонгов по Brent. На рынке энергоносителей появились сомнения в потенциальном успехе переговоров ОПЕК, что вкупе с осознанием необоснованности и эмоциональности недавнего ралли надавило на актив. В этом немало поспособствовал банк Morgan Stanley, который назвал «ничтожным» шанс на заморозку добычи картелем», — пояснила Семенова.

Читайте также: Период укрепления рубля близок к завершению

«Рубль, который охотнее отыгрывает падение нефти, нежели ее рост, уступил доллару отметку 64,50 рубля, которая уже в ближайшее время может расчистить доллару путь к 65 рублям. Сегодня, 23 августа, предстоит борьба за этот уровень, пробой которого откроет дорогу к 65,20 рубля», — предположила эксперт.

Читайте также: «Рубль не развивается»

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» вырос на 0,79 рубля — до 64,69 рубля, курс евро — на 0,82 рубля, до 73,2 рубля. Центральный банк России на 23 августа зафиксировал курс доллара на отметке в 64,2078 рубля. Курс евро составил 72,4457 рубля. Цена на нефть упала до 48,70 доллара за баррель.