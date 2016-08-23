Екатеринбург, 23 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге дело в отношении бывшего генерального директора страховой организации «Северная казна» Александра Меренкова доведено до суда. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов и попытке мошенническим путём вывода активов страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Александр Меренков возглавил страховую организацию в 1996 году и руководил вплоть до конца 2014 года, когда в процессе процедуры банкротства компанией начала управлять временная администрация. За этот период генеральный директор, зная о непростом финансовом положении «Северной казны», вносил в финансовые документы недостоверные сведения. Таким образом, он пытался избежать отзыва лицензии у компании.

Более того уже после того как управлять кредитной организацией начала временная администрация, Александр Меренков, как считает следствие, попытался мошенническим путём вывести недвижимые активы компании на сумму более 98 миллионов рублей. Используя подложные документы, он будто бы организовал сделку по продаже активов, но она была остановлена органами государственной регистрации, и злой умысел не довелось довести до конца.

Напомним, что полномочия администрации страховой компании были приостановлены в середине декабря 2014 года. Уголовное дело в отношении руководства «Северной казны» было возбуждено в 2015 году по заявлению конкурсного управляющего, который сообщил о фактах преднамеренного банкротства компании и по заявлению Центробанка, сообщившего о фальсификации отчётности.

«Необходимо отметить, что указанные преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками СК России на основании материалов, поступивших через центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации из Центрального банка РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, максимальное наказание по самой тяжёлой статье предусматривает до семи с половиной лет лишения свободы.