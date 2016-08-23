Якутск, 23 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Мнение сотрудников турагентств о том, будет ли пользоваться спросом Египет, если это направление откроют, расходятся, выяснил корреспондент ИА REGNUM. Где-то считают, что жители республики полетят туда после открытия направления только в том случае, если отдых и перелёт туда будет дешёвыми, а в одной из турфирм признались: Египет популярен, и спрашивают его часто.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На отдых

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В турагентстве «Валери-тур» говорят, что про Египет часто спрашивают, и уверены, что если это направление откроется, то будет пользоваться популярностью даже у жителей Якутии, которым туда лететь далеко.

Директор туристического агентства «Вокруг Света» Мария Зыбкина считает, что оценить популярность Египта у якутян, в случае, если направление откроют, сложно. «Сейчас, наверное, вряд ли будут интересоваться, — предполагает она. — Очень редко спрашивают Египет, и побаиваются летать в Тунис».

Мария Зыбкина предполагает, что Египта будут бояться. «Но всё зависит от того, сколько будет стоить отдых там. Если стоимость путёвки будет в пределах 60 тысяч рублей на двоих и «всё включено», а цены на перелёты при этом установятся более-менее приемлемые, а не 40 тысяч в одну сторону до Москвы, как сейчас, или если у кого-то будет оплачиваться проезд — то, конечно, полетят», считает директор турагентства.

По мнению туроператора, востребованность Египта туристами из Якутии очень сильно сдерживают дорогие авиабилеты до Москвы. Именно поэтому, летать жители республики предпочитают в Таиланд или Китай. Так, сейчас по акции 2 недели отдыха в Байдахе вместе с перелётом стоят в пределах 40 тысяч рублей, пояснила Мария Зыбкина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в интервью трём национальным газетам отметил, что надеется на возвращение российских туристов. При этом он заявил, что понимает беспокойство российского руководства о своих гражданах после авиакатастрофы.

Напомним, что в конце октября 2015 года Египет был закрыт как направление отдыха для жителей России, так как летевший оттуда самолёт потерпел крушение, причиной которого предположительно называют взрыв на борту судна.