Новосибирск, 23 августа, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Администрация Центрального округа Новосибирска рекомендовала руководителям детских садов, находящихся на территории Центрального, Заельцовского и Железнодорожного районов города усилить контроль и бдительность в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. Письмо датируется 17 августа. Особое внимание администрация просит уделить передаче детей из детского сада посторонним лицам. К таковым можно отнести всех, кроме законных представителей, которыми являются только родители. Таким образом, под запрет попадают бабушки, дедушки и другие родственники.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Именно это возмутило некоторых родителей дошкольников. Так жительница Новосибирска Наталья Лопатина 19 августа сообщила в Facebook о запрете отдавать детей бабушкам и дедушкам. «Вышло, дескать, некое распоряжение «по нашему округу». Потому что, знаете, «вот так бабушка заберёт, а потом дети с девятого этажа падают, ну и сами понимаете, терроризм», — приводит Тайга. инфо слова Натальи Лопатиной. — Ни номера распоряжения, ни даже названия воспитатель не знает. Говорит, зачитают на собрании. Ок, говорю, собрание в сентябре, то есть до сентября всё по-старому? Нет, отвечает, нельзя прямо с сегодняшнего дня». Сейчас страница, на которую ссылается издание, удалена.

В департаменте образования мэрии Новосибирска ИА REGNUM сообщили, что муниципальные дошкольные образовательные учреждения города являются самостоятельными юридическими лицами и самостоятельно осуществляют принадлежащие им юридические права. «Установление правил внутреннего распорядка относится к компетенции руководителей образовательного учреждения. В каждом из них есть свои нормативно-правовые документы, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и передачу детей родителям (законным представителям). Отношения между учреждением и родителями регулируются договором. В договоре может быть предусмотрено, кто приводит и забирает ребенка из детского сада», — подчеркнули в департаменте образования, уточнив, что их ведомство распоряжения об ужесточении пропускного режима в дошкольных образовательных учреждениях не принимало.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Кировском районе Новосибирска ужесточения мер, в виде ограничения прав доверенных лиц, пока не принималось. В документах, заключаемых детскими садами района с родителями, по-прежнему есть графа, где вносятся данные тех, кто могут законные представители ребенка доверяют забирать его из сада, в том случае, если у самих такой возможности не будет.

В детском саду №192 ИА REGNUM уточнили, что изменений в данном случае у них не было, и если в договоре указаны лица, которым родители доверяют, они могут забрать ребенка. Но подчеркнули, что, в любом случае, ответственность остается на родителях.

На решение администрации Центрального округа могло повлиять то, что в один из садиков округа как-то пришел молодой человек и хотел забрать ребенка, но ему его не отдали.

Отметим, что сейчас в Новосибирске работает 247 детских садов. В очереди на детский сад стоят 34 781 человек с рождения до семи лет. Выдано13 599 путевок, из них 12 013 для детей от трех до семи лет. Плановое комплектование должно завершиться 31 августа. Докомплектование, при наличие свободных мест будет проводится осенью.