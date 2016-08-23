Дамаск, 24 декабря, 2015, 14:57 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили 24 декабря район города Дайр-эз-Заур, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления группировки.

Как заявило связанное с ИГИЛ информагентство Aamaq, 23 декабря в руках террористов оказался промышленный район города. Захвату района предшествовал бой с правительственными войсками, который начался с трех подрывов террористов-смертников у позиций сирийской армии и продолжался целые сутки.

По сообщениям агентства, при нападении было убито 38 сирийских военных, а террористической группировке удалось захватить большой арсенал боеприпасов и один броневик.