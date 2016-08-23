Москва, 23 августа, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Законопроект о сроках оплаты исполненных обязательств по государственному и муниципальному контракту правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Предлагается установить обязанность заказчика оплачивать поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу, отдельные этапы исполнения контракта в течение не более чем 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, работы, услуги.

Гражданским законодательством предусмотрен механизм, обеспечивающий своевременную оплату исполненных обязательств. Однако на практике возникают ситуации, когда заказчики необоснованно затягивают оплату по обязательствам, выполненным в рамках контрактов, отмечают авторы.

Реализация законопроекта будет стимулировать экономическую деятельность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и дисциплинировать заказчиков при оплате исполненных обязательств по государственным и муниципальным контрактам, указали в правительстве.