Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 августа, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Второй самолёт, на котором в Россию из Рио-де-Жанейро должны вылететь участники Олимпиады, задерживается: к настоящему моменту опоздание составляет уже четыре часа. Такую информацию сообщил журналист «Спорт Экспресса» Дмитрий Симонов в своём Twitter.

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«Официально: второй олимпийский рейс пока не вылетел, — написал он. — Ждём вылета 4 часа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый «золотой» рейс с участниками Олимпиады-2016 вылетел из Рио-де-Жанейро сегодня, 23 августа, задержавшись на несколько часов. Член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева пояснила, что причина задержки — проблемы с багажом.