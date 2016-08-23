Москва, 23 августа, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ увеличен объём субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщается на сайте правительства РФ.

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В I квартале 2016 года в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, были дополнительно внесены 190 тыс. 220 человек, и общая численность граждан составила 3 млн 560 тыс. 262 человека.

В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,442 млрд рублей (до 32,096 млрд рублей).

Принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.