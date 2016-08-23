Москва, 23 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 августа завершились в минусе. Баррель Brent подешевел на 3,3%, до $49,15.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По нефти началась коррекционная фаза после тринадцатидневного ралли на разговорах о заморозке нефтедобычи странами ОПЕК. Сентябрьская встреча Картеля в ценах учтена. Сейчас нефть дешевеет на опасениях роста переизбытка предложения на рынке.

После роста в рамках коррекции цена на нефть часто откатывается на 38,2% при слабом негативном фоне, и 61,8% — при сильном. На текущий момент это уровни: $47,49 и $42,22.

В Азии нефть подешевела ещё на 1%, до $48,64. Критические уровни не пройдены, а значит, тенденция к росту нефтяных котировок сохраняется. 19 августа цена отбилась от зоны июньских максимумов 50,99−51,22. Неплохо бы глобальную коррекцию начать от июньского максимума 52,82.

Сегодня, 23 августа, динамика цен на нефть будет зависеть от американской статистики и отчета от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.