Петропавловск-Камчатский, 23 августа, 2016, 08:21 — ИА Регнум. На Камчатке МВД подвело промежуточные итоги своей операции «Путина», которая стартовала до начала большой лососевой рыбалки на полуострове и закончится только поздней осенью. Но уже сейчас «в улове» стражей порядка более 180 браконьеров, попавшихся на незаконном вылове на разных реках полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Puschinka Красная икра

При этом следователи возбудили уже 144 уголовных дела по факту незаконной рыбалки. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МВД Камчатки Алла Иванова, кроме уголовных дел, были и административные протоколы. Всего 180 штрафов. При этом полицейскими изъято у браконьеров более 20 тонн красной рыбы и более 4-х тонн икры. «Изымаются и лодки (80 штук) и лодочные моторы (35 штук)», — сказала собеседник агентства.

Она отметила, что только накануне на Камчатке задержали троих браконьеров, один из которых в одиночку поймал 350 кг красной рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты очень хорошо оценивают ход официальной лососевой путины на Камчатке в этом году. Изначально наука давала прогноз на 154 тыс. тонн, разрешенных к вылову. Но борьба с браконьерством, которая ведется на полуострове последние несколько лет, и соблюдение промышленниками «проходных дней» (проход рыбы на нерест, в эти дни рыбалка останавливается), дают свои результаты. Подходы рыбы очень хорошие и, по последним данным, освоено уже более 210 тыс. тонн и путина продолжается.

Отметим, что не так давно на браконьерстве на полуострове поймали и полицейского и сотрудника ГИБДД одного из районов. Он не смог уйти от рыбоохраны. МВД уже сообщила об его увольнении, а непосредственное руководство капитана, теперь уже бывшего, подвергнуто дисциплинарному наказанию.