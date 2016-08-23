Москва, 23 августа, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги по российской валюте 22 августа завершились ослаблением к доллару США на 1,43%, до 64,81 рубля, к евро — на 1,38%, до 73,38 рубля. Рубль подешевел на фоне падения цен на нефть на 3,3%, до $49,15.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По нефти началась коррекционная фаза после тринадцатидневного ралли на разговорах о заморозке нефтедобычи странами ОПЕК. Сентябрьская встреча картеля в ценах учтена. Сейчас нефть дешевеет на опасениях роста переизбытка предложения на рынке.

Неспособность цен на нефть вернуться к $50 к концу недели, будет означать, что период укрепления рубля подошёл к концу. Рубль сейчас получает поддержку от налогового периода и притока спекулятивных денег в российские облигации.

22 августа было пройдено сопротивление 64,35/40 рубля. Если сегодня, 23 августа, медвежьи настроения по нефти сохранятся, то за первые два часа торгов курс доллар/рубль восстановится до 65,00−65,15 рубля. Неспособность продавцов защитить эту область, откроет спекулянтам, играющим против российской валюты, дорогу к 66 рублям.