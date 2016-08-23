Москва, 23 августа, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Российская авиация прекратила использование иранской авиабазы Хамадан для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии, так как у сторон возникло «некоторое недопонимание», пишет 23 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в органах военного управления России.

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Военное руководство РФ намеревалось использовать авиабазу как полноценный объект, однако иранская сторона не согласилась с таким вариантом. Полноценное использование базы Хамадан российской стороной предполагало размещение там соответствующих арсеналов, уточняет источник издания.

Однако вечером 21 августа глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Дехган заявил о том, что полеты дальней авиации РФ с территории Ирана с целью нанесения ударов по сирийским боевикам прекращены. При этом Дехган упрекнул российскую сторону в некорректном освещении в СМИ ситуации с предоставлением базы.

«Русские заинтересованы в том, чтобы показать себя сверхдержавой и гарантировать свою роль в определении политического будущего Сирии. И конечно, с их стороны наблюдалась определенная доля позерства и неджентльменского поведения», — сказал Дехган в интервью второму каналу телевидения Ирана.

Днем ранее Дехган отмечал в ходе брифинга, что предоставление базы для российской авиации одобрено руководством страны, и военные самолеты смогут взлетать с аэродрома Хамандан «столько, сколько понадобится».

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