Краснодар, 23 августа, 2016, 07:44 — ИА Регнум.



olympic.ru Золотая медаль Олимпиады в Рио-де-Жанейро

Победили Летней Олимпиады, которая на днях завершилась в Рио-де-Жанейро, получат крупные денежные премии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 23 августа, из областной казны только на премирование спортсменов, занявших первые три места на Играх, будет выделено 6,5 млн рублей.

Так, обладатель первой золотой медали сборной России в Рио-де-Жанейро дзюдоист Беслан Мудранов и теннисистка Елена Веснина получат по 2 млн рублей из краевого бюджета за золотые медали, Аниуар Гедуев за серебряную медаль Олимпиады в Рио — 1,5 млн рублей, за бронзовую медаль в парусном спорте Стефания Елфутина — 1 млн рублей.

На Летних Олимпийских играх выступили 20 атлетов, представлявших Краснодарский край. А всего на Олимпиаде в Рио свои силы, ловкость и достижения показали 25 спортсменов, так или иначе представляющих кубанский спорт. Некоторые из них являются уроженцами края, другие начинали свою спортивную карьеру в краснодарских спортшколах, а сейчас представляют другие регионы страны. Всего кубанские спортсмены завоевали 11 наград, из них восемь золотых медалей, одна серебряная и две бронзовые.

Добавим, что денежные премии получат и все спортсмены, занявшим на Олимпиаде в Рио с 4 по 8 места. Им будет выплачено из краевого бюджета по 500 тыс. рублей, остальные участники из числа спортсменов, представляющих Кубань, получат по 250 тыс. рублей.

Напомним, яхтсменка из Ейска Стефания Елфутина завоевала бронзовую медаль в олимпийском классе виндсерфинга. Это первая медаль для российской сборной на Олимпийских играх в парусном спорте за последние 20 лет.

Представитель армавирской школы дзюдо, серебряный призер мирового чемпионата, трехкратный чемпион Европы, Беслан Мудранов сегодня первый номер сборной России в весовой категории до 60 килограммов. Именно он представлял Россию и Кубань на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и принес первую золотую медаль для сборной страны.

Еще один уроженец Кабардино-Балкарии, теперь представляющий Краснодарский край, борец Аниуар Гедуев за последние шесть лет успел стать бронзовым призером Чемпионата мира, дважды брал «золото» на чемпионате Европы, стал лучшим на Европейских играх и кубке мира. На Олимпиаде в Рио, несмотря на травму, стал серебряным призером.

Воспитанница сочинской школы тенниса Елена Веснина в паре с Екатериной Макаровой взяла золото в Рио. Она участвовала в в Олимпиадах 2008 и 2012 годов. На Олимпиаде в Рио Елена Веснина и Екатерина Макарова сошлись в финале теннисного турнира с швейцарскими теннисистками Тимеа Бачински и Мартиной Хингис. Поединок за «золото» продолжался 1 час 38 минут. Спортсменки стали первыми российскими теннисистками, которые когда-либо побеждали в парном разряде олимпийского теннисного турнира. Эта победа принесла России в общекомандный зачет седьмую золотую награду.

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Как сообщало ИА REGNUM, Летние Олимпийские игры стартовали 5 августа в Рио-де-Жанейро, а 21 августа состоялось торжественно закрытие. Всего было разыграно рекордное количество комплектов медалей — 306. Из них сборная России, несмотря на давление, завоевала 56 медалей — 19 — высшего достоинства, 18 серебряных и 19 бронзовых. В медальном зачете Россия заняла уверенное четвертое место.