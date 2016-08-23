Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Российским спортсменам пришлось более 4 часов просидеть в пассажирском самолете, ожидая вылета из Рио-де-Жанейро, где 21 августа завершились летние Олимпийские игры-2016. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов на своей странице в социальной сети Facebook.

olympic.ru Российские спортсмены в аэропорту Рио-де-Жанейро

«Золотой рейс вылетел из Рио в Москву в 22:50 местного времени. Это 04:50 мск, — написал Выборнов. — Прилёт ожидается в районе 20:00».

Ранее в аэропорту бразильского города поясняли, что задержка авиарейса с российскими олимпийцами была связана с большим количеством пассажиров, желающих покинуть Рио.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное закрытие ОИ-2016 состоялось в ночь на понедельник, 22 августа, на стадионе «Маракана» в Рио.

В неофициальном общекомандном зачете первое место по количеству завоеванных наград заняла сборная США, второе место досталось представителям Британии, третье — команде Китая. Сборная России взяла четвертое место.