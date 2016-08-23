Рио-де-Жанейро, Бразилия, 23 августа, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева назвала причину задержки самолёта из Рио-де-Жанейро, на котором вылетела российская команда: «золотой рейс» задержался из-за проблем с багажом, сообщает «Спорт Экспресс».

olympic.ru Российские спортсмены в аэропорту Рио-де-Жанейро

Исинбаева пояснила, что всё в порядке. Что именно случилось с багажом, она не знает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа руководитель пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов сообщил, что самолёт с участниками Олимпиады вылетел в Москву с задержкой на несколько часов.

Напомним, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершились 21 августа. Россия заняла четвёртое место в общем медальном зачёте.