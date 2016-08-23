Пекин, 23 августа, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Народный банк Китая укрепил национальную валюту на 66 базисных пунктов. Таким образом, по состоянию на 23 августа за 1 американский доллар дают 6,6586 юаней. В заявлении главного финансового регулятора Китая подчеркивается, что колебания юаня в пределах нормы, угрозы для национальной экономики нет.

xuexueyingwen.com Юань

Министерство финансов КНР ранее определило, что ежедневные колебания китайской валюты не должны превышать 2%, как только укрепление или ослабление юаня превысит эту отметку, это вызовет те или иные последствия для китайской, а затем мировой экономики, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 августа паритетный курс юаня к доллару США остановился на уровне 6,6652, что на 441 базисный пункт меньше, чем за день до этого. Как считают эксперты, колебания национальной валюты Китая вызваны внешними факторами.