Магаданская область, 23 августа, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Пришедший в Магадан в середине августа тропический циклон принёс с собой обильные осадки, из-за которых город залило водой. Столицу Колымы нужно оборудовать ливневой канализацией — сделали вывод после дождей в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM «фронтовики», они предлагают вносить дренажные системы в проекты реконструкции проезжих частей, проездов и тротуаров.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

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«Дороги, скверы, дворы и детские площадки превратились в ручьи, реки, озера и болота, — описывают активисты ситуацию в Магадане во время дождей. — По Школьному переулку вниз течет поток воды и, минуя проезжую часть проспекта, стекает на детскую площадку. По центральной аллее сквера имени 60-летия Магадана струятся бурлящие воды с улицы Дзержинского. По изрядно заиленной дорожке поток выходит на театральную площадь, принося с собой грязь, камни и мусор. После чего бурливый ручей устремляется вниз на детскую площадку, разрушая фрагменты асфальта с театральной площади. Сама же площадка вокруг самой большой в городе детской горки в такие дни напоминает рисовые ячейки Юго-Восточной Азии. Из воды торчат стебли травы, а ноги прохожих вязнут в раскисшем грунте».

«Климатические особенности нашего края таковы, что дождливых дней у нас летом больше, чем солнечных, и ливни для нас не редкость, — аргументирует необходимость «ливнёвок» активист ОНФ Илья Карпухин. — Город стоит на сопках и вода, следуя законам физики, устремляется вниз, собираясь в разрушительные потоки. Пока эти ручьи добираются до русла реки Магаданки, они размывают тротуары и проезжие части, другие элементы благоустройства, уносят грунт с газонов, затекают в подвалы зданий».

Необходимость обустройства и модернизации ливневой канализации в Магадане назрела очень давно, также отметил он.

Региональное отделение ОНФ призывает городские власти решить ситуацию с ливневыми канализациями и предлагает в Правила благоустройства Магадана поправки, регулирующие обустройство дренажных канав и ливневой канализации при ремонте и реконструкции дорог, дворов, внутриквартальных проездов и тротуаров. Неправильная организация стока воды заметно снижает срок службы дорожного и тротуарного полотна, а это в свою очередь ложится дополнительным бременем на бюджет, объясняют общественники.

Напомним, 16 августа в Магаданской области выпало 54 мм осадков. На Дальний Восток пришёл тропический циклон, зона сильных дождей захватила также северные районы Хабаровского края, южные районы Приморья (выпало до 56 мм), Курилы (до 45 мм) и Сахалин (до 28 мм).

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